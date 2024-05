Catherine Fulop estuvo como entrevistada de Ángel de Brito para "Bondi", el nuevo canal de streaming, y contó algunas anécdotas. Una de ella, relacionada a Paulo Dybala y Oriana Sabatini, se viralizó rápidamente.

La modelo y conductora contó que se encontraban en Miami con su esposo, Ova Sabatini, su hija y su pareja, y que surgió una apuesta. "Ellos habían hecho una apuesta, que si uno ganaba invitaba la cena", comenzó relatando Catherine acotando que los reataurantes allí costaban entre 100 y 200 dólares por persona, sin contar la bebida.

"Cuando entramos al restaurante, Paulo me dice: '¿Has probado este champagne?'. Y cuado se sienta lo pide y me dice si lo voy a tomar. 'Sí, claro', le digo", continuó en su relato Fulop. "Mil y pico de dólares la botellita. Eran cosas caras", acotó.

"En un momento Ova me empezó a mirar, pero después Paulo le pidió la billetera a Ori y ahí empezó a respirar, pero Ori le dice: 'No, paga mi papá'", contó Catherine ante la sorpresa de De Brito y sus columnistas, "La cena salió como 2 mil dólares", concluyó Fulop en su relato.

Catherine Fulop reveló cómo convenció a Paulo Dybala para que se case con Oriana Sabatini

La venezolana dio detalles de la relación de su hija en "Socios del Espectáculo", donde reveló que la fecha elegida para el evento será el 20 de julio. La boda está siendo organizada por Claudia Villafañe y Oriana eligió como diseñador de su vestido a la famosa y exclusiva firma Dolce & Gabbana.

Catherine Fulop, finalmente, contó cómo hizo para que Paulo acepte casarse con Oriana. “Yo le había dado de baja porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no me voy a casar nunca’”, rememoró Cathy. "Y ella le decía 'bueno, no te casarás... no vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos'”, concluyó la actriz sobre su hija.