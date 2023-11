La noticia del compromiso de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo en las últimas horas. La pareja, que lleva cinco años de relación, se comprometió en Roma, Italia, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales, con miles de seguidores expresando su entusiasmo y felicitaciones hacia los novios.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La pareja comenzó su noviazgo en 2018, con una relación a distancia. Sin embargo, poco tiempo después, ambos decidieron apostar por el amor y vivir juntos. Además, comparten la convivencia con sus queridos perros. Actualmente, se encuentran residiendo en Italia ya que Dybala pertenece al club Associazione Sportiva Roma.

La conmovedora reacción de Ova Sabatini tras el compromiso de su hija Oriana

En una entrevista con ‘Mañanísima’, Catherine Fulop, madre de Oriana Sabatini, reveló cómo se tomó la noticia su esposo, Ova Sabatini. "Prácticamente desde que empezaron su relación, se fueron a vivir a Italia y para nosotros fue un cimbronazo, porque fue demasiado repentino, el papá estaba, imagínate, el Ova.”, comentó la actriz

"Y sobre la propuesta de casamiento, es muy gracioso, porque ayer Paulo le decía a Ova, 'estás como mi mamá que llora', y él dice que está feliz y llora", agregó Catherine Fulop. Asimismo, la modelo aseguró que Ova Sabatini se mostró muy emocionado y con lágrimas en los ojos.

Oriana y Ova Sabatini

Además, Catherine Fulop reveló que su hija se ve reflejada en la relación de sus padres: "No me pide consejos. Yo creo que ella ve, el ejemplo de Ova y yo, cómo somos como pareja. Somos una pareja que no discute, no nos maltratamos.” La noticia del compromiso de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue recibida con alegría por parte de sus familiares y amigos más cercanos. La pareja se prepara ahora para celebrar su aclamada boda, que se espera que se celebre en los próximos meses.

P.C