Cathy Fulop confirmó que tiene Coronavirus

Cathy Fulop confirmó que padece Coronavirus. También contó que Ova y Tiziana Sabatini dieron positivo para dicha enfermedad que tiene revolucionado al mundo entero. La familia es la segunda vez que vive la enfermedad tan de cerca, la primera vez fue cuando Oriana Sabatini dio positivo estando en Italia junto a Paulo Dybala.

"A finales de la semana pasada comencé a tener síntomas, que no pensé que sería Covid. El viernes a la tarde después de la radio, me dio fiebre. Luego me hisope y el resultado fue positivo", comenzó diciendo la conductora en su cuenta oficial de Instagram.

Además, agradeció a todos por preocuparse y explicó: “Los primeros días son los más fuertes, te duele el cuerpo, te sentís cansado”. También agregó que están bien y que “sólo presentaron fiebre, dolor de cuerpo, de garganta y sensaciones raras en la boca”. Finalizó el mensaje pidiéndole a sus seguidores que se cuiden y expresó: “Ha rezar mucho y que estemos todos bien.”