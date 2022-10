Cazzu, la trapera jujeña, llenó a tope el estadio Luna Park de Buenos Aires. La artista reconocida como La Jefa del Trap, demostró con su imponente show musical, su voz, baile y sinceridad arriba del escenario, que está hecha para eventos mucho más grandes, pues cuenta con el apoyo de todos sus fans.

PH: Mariano Mazza |Todo lo que no te contaron de Cazzu en el Luna Park con su Nena Trampa Tour.

Cazzu se impuso en un Luna Park a full. Con casi 9000 personas vibrando sus canciones en vivo, la artista urbana se mostró muy agradecida con todas las personas que eligieron estar allí con ella y acompañarla en su gira musical Nena Trampa Tour.

Los miles de asistentes al Nena Trampa Tour de Cazzu, tuvieron la posibilidad de disfrutar más de 25 temas, entre ellos: Turra, Maléfica, Bounce, Miedo, Ya no Quiero, Piénsame, Nena Trampa, Pa mi Loca, Yo yo y yo, Peliculeo, Chapiadora, entre otras más.

"¡Muchas gracias por haber venido, pórtense bien! Primero que nada, no se hagan daño". Con estas palabras, La Jefa del Trap inició su Nena Trampa Tour en el Luna Park. Cada oportunidad que tuvo la cantante jujeña, durante sus casi dos horas de show, siempre le dio las gracias al público por comprar la entrada y resignar tiempo con su gente para ir a verla.

"Gracias por haber venido, yo sé que a muchos de ustedes les cuesta comprar una entrada, les cuesta resignar un día de trabajo. Sé todo el esfuerzo que hacen para venir a nuestros conciertos...", Muy sincera con su público, la artista recordó en los momentos cuando ella estaba del otro lado del escenario y no tenía plata para ir a un recital.

"Vino uno de los ídolos a la Argentina, Linkin Park y nunca pude ir a verlo porque no me alcanzaba la plata para ir para comprar la entrada", contó la artista y le envió un saludo a toda la gente que no puedo ir a verla.

"Nos quedamos en silencio, está hablando la jefa, ¡se callan!", dijo Cazzu. Seguido de esto, le regaló a su público, y, a capella un fragmento del tema C14TORCE V.

Cazzu, emotiva y con el amor a flor de piel

"Quiero agradecerles, una y mil veces, por estar al lado mío hace tanto tiempo, por dejarme cumplir mi sueño... A todas las personas que vinieron de un montón de lugares. ¡Gracias! Me hacen sentir muy especial, pero yo soy igual que todos ustedes . Ustedes me ven así, toda peinada, tuneada, pero cuando me despierto, pregúntenle a mi novio la cara que tengo".

PH: Instagram Cazzu | Todo lo que no te contaron de Cazzu en el Luna Park con su Nena Trampa Tour.

Uno de los momentos más lindos de la noche, fue cuando Cazzu le habló a su público para dedicarle una canción a su abuelita, quien fue a verla en vivo en el Luna Park. "Esta canción (Yo yo y yo) se la quiero dedicar a una persona muy especial que está aquí y me enseñó muchas cosas, pero lo más importante que me enseñó, fue a escribir. Cuando yo tenía 7 años me regaló mi primer diario y yo empecé a escribir poemas, empecé a escribir rimas que se convirtieron en muchas canciones que hoy cantan conmigo".

"En mi último disco compuse una canción. Así que para mi abuelita Mery, le quiero dedicarle esta canción. ¡Gracias por haber venido hoy, con todo lo que le cuesta!", confesó la artista.

Cazzu debió frenar su show dos veces para controlar al público

En medio de la euforia por ver en vivo a su artista favoritas, hubo desmayados que necesitaron la asistencia médica y de paso, un pedido puntual de Cazzu para que todos pudieran disfrutar del show sin arrepentimientos: "Vinimos a pasarla bien y para que todos la pasemos bien, vamos a corrernos un poquito más para atrás, porque los veo desfilar por acá desmayados, así que, movamos para atrás y así llegamos al final del show, si no, hasta yo me desmayo".

"Me preocupo por ustedes, pero yo no quiero que se hagan daño, y por un videito de todos ustedes saltando... ¡Se me muere alguno Qué hago, qué hago! ¿Qué hago si me le pasa algo a alguno de ustedes?", dijo con preocupación la artista, cuando el show iba más de la mitad y los fans estaban cada vez más extasiados y eufóricos.

Nena Trampa Tour llegará mañana a Montevideo, Uruguay donde Cazzu espera romperla con su música. Desde ya sus fans están enardecidos por verla en el Montevideo Music Box.