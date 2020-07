Polémicas y amor: Cecilia Bolocco anunció que se casará con un magnate de la comunicación

Cecilia Bolocco anunció que se casará por tercera vez con un importante empresario relacionado al mundo de las comunicaciones. La ex Miss mundo Chile y madre de Máximo Menem, celebra la vida tras los duros momentos que vivió con la salud del joven hace un par de años.

El hombre que conquistó a la diva chilena se llama José Patricio “Pepo” Daire y será el tercer marido de la rubia. Es importante resaltar que Bolocco estuvo casada con el productor estadounidense Michael Young en 1990 y con Carlos Saúl Menen, con quien tuvo un hijo, en 2001 hasta 2007. Con este último, Cecilia terminó de muy mala manera y al día de hoy se niega a hablar de la relación.

Esta nueva relación de la conductora con Daire, de 66 años, comenzó en 2016. El chileno es un empresario audiovisual, presidente del holding CG Inversiones, co-propietario de ChileFilms y jugador de polo. Tiene cinco hijos con Cecilia Cisternas de quien anunció su separación a mediados de los años noventa.

Enamorada, Cecilia relató cómo fue el pedido de matrimonio: “Me regaló de cumpleaños una cajita así, chiquitita, muy bonita. La abro y adentro venía una bolsita bien así pichurento, así como cualquier cosa. Y en un papel bien arrugado veo el anillo. Casi me morí… Y me dijo ‘es para realizar un viaje de por vida juntos’”, relató emocionada.

La polémica no tardó en llegar: hace algunos días Rossana Almeyda, ex novia de Daire, acusó a Cecilia Bolocco de “roba marido”. Según la modelo argentina, una reconocida conductora chilena le envió un mensaje advirtiéndole que su pareja la engañaba con la ex de Carlos Menem.

La que salió a defender el honor de Cecilia fue su hermana Diana Boloccco que sobre la ex de su futuro cuñado dijo: “Yo entiendo que esté despechada, porque José Patricio es ¡un encanto! Yo entiendo que ella esté dolida. Pero yo sé que están separados hace mucho tiempo. Mucho antes de que la Cecilia y él empezaran a salir. Eso es lo único que voy a decir. Más cosas, me parece de muy mal gusto”, concluyó.