Celeste Cid festejó sus cumpleaños de una forma muy particular

Celeste Cid, siempre muy activa en sus redes sociales hizo una publicación especial en el día de su cumpleaños. La actriz, que se consagró siendo pequeña, eligió para una ocasión tan especial estrenar una microbikini, sin dudas la prenda de la temporada.

Celeste Cid lució flores en su cabeza

Celeste eligió un modelo estampado, multicolor, con motivos étnicos, la parte superior tiene forma triangular y se destacan los colores vibrantes como amarillo, fucsia, celeste y rayas negras. llevó el cabello recogido y adornó el peinado con una flor también en color fucsia.

Las secuencias de fotos en la cuenta de Instagram de Celeste estaban acompañadas de una reflexión que ella misma realizó. La actriz escribió: “39, no entiendo cuando pasó todo. Y pasó de todo, y finalmente la vida se parece -más que mucho- a lo que siempre soñé, publicó la actriz.

Celeste estrenó una microbikini de colores vibrantes

Cid continuó: “No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz. Gracias a todas las personas con las que me crucé, de todas aprendí algo. Gracias a mí misma ... por, ante todo, siempre elegir creer y proteger a la niña que aún habita en mi” expresó feliz.

Para finalizar Celeste agregó un posdata y escribió: “pd: 12.03 mi hijo me muestra este dibujo y me dice “te lo hubiese dibujado en la arena del mar”; él no lo sabe ... pero a esa hora nací” y cerró con un emoji de un ángel.

El dibujo que el hijo le hizo a celeste Cid

Los mensajes con buenos deseos llegaron rápidamente tras el posteo de Celeste. Se pudo ver que Emmanuel Horvilleur, Natalia Antolín, Nicolás Riera, Dani La Chepi, Georgina Barbarossa, Julieta Cardinali, Branda Gandini, Gimena Accardi, Nicolás Vázquez, Natalia Oreiro, entre otros, le desearon lo mejor.

GR