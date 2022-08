Rumores de romance entre Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela: la palabra de la actriz

Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela fueron noticia en los últimos días tras haber circulado un rumor de que estarían comenzando una relación.

Lo cierto es que la actriz se enteró de este comentario y decidió aclarar la verdad en sus redes.

Celeste Cid subió una nota que hablaba del tema a sus Historias de Instagram. "Fuertes rumores de romance entre Gonzalo Valenzuela y Celeste Cid" era el título. Y había una encuesta: "¿Bancan la pareja? SI / No"

Allí, la ex de Michael Noher hizo su descargo: "Mmmm no sé de dónde sacan este 'dato' pero me está escribiendo mucha gente por esto. Y no, na que ver. Información totalmente falsa y errada".

De esta manera entonces, Celeste Cid negó su relación amorosa con el actor.

Según reveló Guido Záffora en Es por ahí, Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela comenzaron su amorío en la grabación de Planners, la serie basada en la historia de Bárbara Diez.

"Me encanta esta pareja. Van a protagonizar una serie juntos, Planners, la historia de Bárbara Diez, exesposa de Horacio Rodríguez Larreta. Ella es la protagonista", dijo el periodista.

Además, la noticia que circuló en las últimas semanas es la separación de Gonzalo Valenzuela con Maite Orsini, diputada chilena.

La pareja habría puesto punto final a su noviazgo después de 10 meses. Al parecer, los motivos fueron las diferencias con la agenda laboral y la decisión de "Manguera" de instalarse en Argentina por compromisos laborales y para estar cerca de Alí y Silvestre, sus hijos.