Tras cuatro años de relación, Celeste Cid confirmó su separación de Ivan Pierotti

En las últimas horas Celeste Cid confirmó su separación de Ivan Pierotti, el artista audiovisual con el que vivió un romance de cuatro años. La actriz dio una nota para Intratables, y cuando le consultaron sobre su relación con el cordobés, ella no dudó en responder despejando las dudas.

"Estoy sola y muy bien" aseguró Celeste sobre su presente sentimental, dejando en claro que su relación con Ivan ya no iba más. Minutos después agregó su reflexión sobre el amor.

"Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad. A veces, sí. A mi me está pasando ahora que digo 'me gustaría estar sola'. Es una elección que sea de esa manera" expresó la protagonista de Las Estrellas.

"El amor no te lo trae siempre uno otro. Eso es una responsabilidad. En nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo. Generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí" agregó Cid.

La actriz conoció en 2003 a Emmanuel Horvilleur con quien tuvo a su primer hijo André. En 2016, Cid conoció a Michel Noher con quien tuvo a su segundo hijo, Anton. Aunque no tuvieron hijos en común, Ivan Pierotti fue una importante persona dentro de la vida de Celeste, a quien apoyó en momentos muy difíciles.

Celeste Cid siempre estuvo bajo la lupa de la prensa con respecto a su vida amorosa. Algunas de sus relaciones las oficializó y otras solo quedaron en rumor.

Una de ellas fue con la súper estrella del rock, Charly García, a quien se la vinculó hace casi veinte años.

En ese momento hasta fueron tapa de revista y los medios aseguraban que estaban en una relación. Sin embargo, Celeste Cid en la tarde de este jueves, tras un posteo en la que la etiquetaron, por primera vez enfrentó ese rumor y aclaró el vínculo que la unía con el cantante.

