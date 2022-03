Instagram

En las últimas horas, tomó fuerza el rumor que asegura que Celeste Muriega estaría embarazada de Christian Sancho, con quien el martes va a celebrar un nuevo mes de noviazgo. Fue Jorgito Moliniers, quien felicitó abiertamente a la artista en un vivo que ella hizo de su cuenta oficial de Instagram.

Como si eso fuera poco, Lizy Tagliani también hizo una publicación polémica. Anoche cenó junto a Celeste Muriega, Christian Sancho y otros amigos, pero se tomó una foto con la bailarina, tocándole la panza mientras las dos se reían ampliamente, evidenciando una gran felicidad.

El comentario de Jorgito Moliniers

"Me hiciste feliz. Te quiero @celestemuriega no te olvides la promesa eh?", escribió Lizy Tagliani arrobando a Celeste Muriega y abriendo la puerta a la posibilidad de que exista un embarazo en curso.La artista, por el momento no respondió a la publicación de su amiga.

La publicación de Lizy

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas se expresó al respecto de los rumores de embarazo. Lo cierto, es que Celeste Muriega y Christian Sancho se muestran a través de las redes como una pareja que está cada día más consolidada. Solo resta esperar la palabra de los artistas.