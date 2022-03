Su geografía corporal es perfecta y sus curvas se lucen en su 1,70 de altura. Sus ojos claros con mirada pícara iluminan sus facciones pero el secreto de Celeste Muriega es que está enamorada y eso le otorga un brillo especial. Empezó el 2022 soltera y el amor llegó de la mano de Christian Sancho.

CARAS dio la primicia del romance a principios de febrero y un mes después la actriz y bailarina se muestra plena y más sensual que nunca. Tiene una belleza avasallante. Posa para las fotos con seguridad y transmite una fuerza que sorprende. La ilusión y los sueños fueron parte de su vida. Cuando apenas era una niña tenía una destreza y un encanto especial para el baile.

Celeste Muriega, feliz con Christian Sancho: "Me enamoró con su dulzura"

El año pasado deslumbró en la pista de 'Showmatch' con su talento y fue finalista en 'La Academia'. Hoy es figura de la obra “Sex” una de las más taquillera de Buenos Aires, en donde además nació el amor con su compañero de elenco.

“A mi me encantaba Christian y las cosas se fueron dando de a poco. Charlábamos mucho y sin darnos cuenta podíamos pasar 2 o 3 horas hablando de todo. Por teléfono también. A veces pasábamos una horita contándonos cosas. La comunicación es clave para conocerse y Christian me enamoró con su dulzura porque el es un dulce. Quizás a mí me falta ser más demostrativa, pero de a poco estoy empezando a serlo porque la otra persona te lo contagia”, confiesa la actriz y bailarina.

La química y la buena comunicación de la pareja no pasó desapercibida para José María Muscari quien creó un nuevo cuadro en la obra del Gorriti Art Center donde reflejan la realidad de lo que están viviendo. Así que el romance también se traslada al teatro. Y Celeste disfruta cada momento de su vida junto a Sancho.

“Lo que me gusta de Christián además de que es muy atractivo y tenemos buena piel, es que tiene muchas cosas lindas: es cálido, es demostrativo, cariñoso y me da seguridad. Siempre está de buen humor y me baja 50 cambios. Siento que llegó a mi vida para ordenarme y enseñarme a priorizar los momentos. Esta bueno empezar a vivir y disfrutar otras cosas además del trabajo. Sólo puedo decir cosas lindas de él. Siento que el amor me golpeó la puerta y estoy muy contenta. Estoy atravesando lindos momentos en todo sentido y en todos los ámbitos, laboral, amoroso, en la amistad y en familia”, agrega Celeste, quien tiene propuestas para trabajar en una serie y una película con producción internacional.

Está estudiando el libreto y su novio la ayuda porque son sus primeros pasos dentro del mundo de las series. El último 14 de febrero, el Dia de los enamorados, fue muy especial para ella porque “amaneció acompañada y feliz” y ese fue el mejor regalo. Cuando posa para las fotos se nota su cuerpo modelado y una piel impecable. Cuando habla de sus secretos de belleza, se hacen más evidente sus condiciones naturales. Dice que su físico mejoró mucho cuando empezó a bailar.

“A mí la danza me salvó porque me mantiene en forma. Soy media vaga para el ejercicio físico, mis padres tienen un gimnasio en Haedo, donde nací yo. De chiquita iba y entrené siempre y me crié con clases de todo tipo. Mis padres eran artistas y después decidieron poner un gimnasio. Mi hermana Lorena que es 4 años más grande que yo se dedicó a todo lo que tiene que ver con el fitness y yo me dediqué a la parte artística. Amo a mi familia”. Respecto a la alimentación la actriz asegura que hace 7 años cuando empezó a meditar decidió no comer más carnes rojas ni pollo. Sólo come algo de pescado y es casi vegetariana. Su mayor placer es ir a las dietíticas y comprarse todo lo que le gusta. La alimentación sana mejoró su vida.

“Me sentí más enérgica, mas lúcida. Noté cambios en todo sentido. Me gusta lo dulce. Con respecto a la piel, como debo estar mucho tiempo maquillada por mi trabajo, todas las noches me la limpio para que respire y como amo el bronceado utilizo algunos productos que intensifican el color pero evito el sol. Para vestirme, amo la ropa deportiva urbana, pero coqueto a la vez, uso zapatillas y borcegos, y también me gusta producirme pero adentro de mi casa soy un ‘cachivache’ uso remeras grandes y listo”, dice feliz.

A la hora de definirse, Celeste es genuina y poco complicada. Su personalidad es clara, directa y tenaz: “Me propongo metas cortas y generalmente las logro. No soy de enojarme. Me acerco a lo que me hace bien y si no lo encuentro, me aislo. Soy cero rencorosa y nada envidiosa. No me comparo y si veo el logro ajeno lo celebro, porque me hace sentir que yo también puedo. No soy celosa para nada”, agrega una de las actrices que más disfruta de “Sex”, una obra totalmente distinta a lo convencional. Se presentan de jueves a domingos y agregaron doble función jueves, doble el viernes, triple los sábados y una los domingos.

Además, también está con la obra de “América Show” con Ángel Carvajal con la que ganaron tres premios “Carlos” y se llevaron el “Carlos de Oro”. “En este momento quiero disfrutar a pleno, celebrar mi presente. Es una felicidad compartir escenario con tu pareja. Nos concentramos y lo logramos pero el resto del tiempo estamos muy pegados. Y eso me encanta”, concluye la bailarina.

“Es una felicidad compartir trabajo con tu pareja. Arriba del escenario lo admiro y abajo somos muy pegotes y felices”. La geografía corporal de Celeste Muriega sorprende. Con Christian Sancho muestran su química en la obra “Sex”, en Gorriti Art Center.

Por Bautista Carloni

Fotos: Federico De Bartolo

Producción: Sol Miranda

Agradecimientos:

Make up y Hairstyling, @edhuss07, @bardellook @aletaricajoyasoficial, Benito Fernández, Guadalupe Cid, Dazzler Polo Palermo, @gianni_dipaolo, Pupetete