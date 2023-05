Este fin de semana Juan Ferrera anunció en sus redes sociales que, tras 15 años de estar al frente del programa Cocineros Argentinos de la TV Pública, da un paso al costado. De inmediato saltaron los rumores a que se debió a un conflicto de divismo, ego y protagonismo entre él y su colega Chantal Abad.

Sobre este tema, la cocinera habló en A LA TARDE de América TV y contó lo que más le preocupa ahora cómo se siente ahora. “Hoy estoy más tranquila que ayer pero inevitablemente uno está movilizado por todo lo que pasa porque tomó una dimensión enorme que nos excedió a todos me excedió a mí lo excedió a Juan y fue una situación que fue creciendo creciendo que yo al principio dije, bueno esto debe ser una cosa que va a pasar y después empecé a ver que no... Dije: No, me tengo que involucrar porque evidentemente algo está pasando”, expresó Chantal Abad.

Sobre la repunta de Karina Mazzocco a Chantal Abad de qué es lo que más la tiene preocupado hoy, la cocinera fue clara: “A mí lo que lo que me pasa y lo que más me hace me mella a mí, y creo que a Juan le pasa lo mismo, es que quedemos él y yo involucrados como si tuviésemos un conflicto personal como si nos llevásemos mal como si de verdad hubiese Una rispidez entre nosotros".

“Creo que en realidad quedamos con una línea de fuego en la que no no sucede realmente. Entonces eso sí hace que después tanto de un lado como del otro, empiecen a llover un montón de de comentarios, de diferentes agresiones para con un lado para con el otro”, remarcó Chantal Abad sobre este conflicto inesperado entre dos de los más conocidos cocineros de la TV pública.

Chantal Abad cómo se manejó una vez supo de la salida de Juan Ferrara

“Bueno eso fue lo primero que yo quise averiguar. Cuando yo me entero de lo que pasa el martes que en realidad me entero porqué está este potencial de que tal vez Juan se habría ido por mí, lo primero que hago que es lo que creo quería cualquier persona normal y de bienes, fue hablarle a Juan”, comentó.

En esa charla, Juan le dijo a Chantal: “Lo primero que me dijo es que hay unos rumores que están saliendo, necesito dejarte en claro que esto no tiene nada que ver con vos, es un tema mío con la productora que viene desde antes”, comentó la chef.

Una vez tuvo la voz de Juan, Chantal acudió con la productora para saber si ella tenía algo que ver o si la productora tenía algún interés en la renuncia de Juan: “Chantal, me dice. Nada que ver, esto viene de antes, viene de hace bastante. Esta era una decisión que estaba tomada”, aclaró Chantal Abad ante el conflicto de la salida de Juan de Cocineros Argentinos.

