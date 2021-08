Aparecen más pruebas de la mala relación entre Soledad Fandiño y Chantal Abad

La relación entre Soledad Fandiño y Chantal Abad parece no atravesar su mejor momento y, después de las versiones de mala onda entre ellas, aparecen más pruebas del tenso vínculo.

Según informó la periodista Pilar Smith a pesar de que negaron los rumores, la mala relación entre las integrantes de Es por ahí (América) es más que evidente. "Esta información está súper confirmada y chequeada con las mejores fuentes del caso... Lógicamente, es probable que salgan a desmentir esto porque es lo que se hace en general", dijo en El Espectador (CNN Radio).

Chantal Abad y Soledad Fandiño son parte de Es por ahí, el magazine de América.

De acuerdo a su relato, la producción del programa le pide a la chef que modifique su vestuario y su peinado para no incomodar a la conductora. "Se pudrió todo entre Fandiño y la cocinera Chantal. No hay onda, para nada. Soledad, ¡se puso a cocinar! y Chantal no pudo disimular la bronca. Muchísima bronca. No tienen onda", siguió Smith.

"A Chantal a veces le dicen que tiene que vestirse de tal manera o acomodarse el pelo para no estar parecidas... Y que se destaque más Soledad... Y a ella le molesta", tiró la periodista.

AM