Sofía Pachano sobre su salida de Cocineros Argentinos: "Fue muy doloroso no estar más"

Sofía Pachano aprovechó su vuelta a Telefe con "MasterChef La Revancha" para hablar de su salida de "Cocineros argentinos", el programa que la tuvo como conductora durante un año.

La hija de Aníbal Pachano realizó una serie de Historias de Instagram para aclarar entre otras cosas, por qué no habló sobre el tema antes. "Claramente ya no soy parte de Cocineros argentinos. No dije nada antes porque estábamos... negociaciones por otra cosa... cosas internas que a ustedes no les va a importar", comenzó diciendo Sofía Pachano. Y agregó: "Para mí fue muy doloroso no estar más en el programa".

Luego la bailarina señaló: "Las cosas a veces llegan a su fin y ese fue el caso. Cuando se cierra una puerta se abre otra. En general pasa eso en la vida".

"Lo que aprendí no se puede creer. Kilómetros recorridos gratuitos porque la experiencia que tuve es una locura", aseguró también Sofía Pachano sobre su paso por "Cocineros argentinos".

Por último, la conductora pidió perdón por no haber respondido antes los mensajes de sus seguidores: "No podía", aseguró. Y aclaró: "Me hubiera encantado hacer una despedida en el programa en vivo. Lo pedí en su momento, no se podía... no se pudo. Pero bueno, ya está".

Sofía Pachano estará en "MasterChef La Revancha".

Qué habían dicho de Sofía Pachano en "Socios del Espectáculo"

Semanas atrás, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich anunciaron una bomba en su sección de los escandalones, titulada, “Portazo y escándalo”. “Primicia absoluta. Furia en un canal de televisión con la conductora de un programa”, fue la antesala que dio Pallares para anunciar que Sofía Pachano dejó “Cocineros Argentinos”.

"Lo dejó la semana pasada. Nadie entendía nada, nadie comprendía. Porque ella la pasaba bien. Estaba todo bien y de un día para otro dijo “no voy”. Hubo que llamar a un reemplazo. Tuvo que ir Laura Azcurra, que sería la nueva conductora», dijo Pallares sobre la supuesta salida inesperada de Sofía Pachano. Y agregó: “Hay mucho enojo en la TV Pública”.

Días después, Sofía Pachano negó la versión al portal DiarioShow: “El lunes 28 de febrero me tomé mis vacaciones en el programa. Y estoy hablando con la producción para ver si vuelvo en la emisión diaria o los fines de semana, porque además estoy encarando otros proyectos y estoy evaluando mis tiempos.