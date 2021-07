Chantal Abad hizo una curiosa declaración: "Fui infiel varias veces". 

Chantal Abad, cocinera e integrante del programa Es por ahí, se animó a hablar de su vida privada e hizo una sorprendente revelación.

En el programa Debo Decir, la chef se refirió a su comportamiento en las relaciones amorosas y confesó que fue infiel. “Fui infiel toda mi vida. Perdón a los que se están enterando ahora. Horrible. Desde chica siempre fui muy infiel”, dijo ante la sorpresa de todos.

Luego, Chantal Abad aseguró cuándo fue que decidió cambiar ese patrón. “Tuve como un quiebre grande, una transformación personal interesante en un encuentro con mi ego y empecé a revisar muchas cosas y entre ellas esto de los valores, de qué me proponía en la vida", aseguró.

Chantal Abad, sobre la monogamia: "No sentí culpas"

Tras esta declaración, Chantal Abad aseguró que logró pensar en la monogamia como un camino posible. “Hoy me re veo besando a una sola persona el resto de mi vida", aseguró.

Luego, sobre si sintió remordimiento por este comportamiento confirmó que la culpa no estaba en su patrón. "En aquel momento era con una impunidad absoluta. Viste que a veces uno está montado en una soberbia de la que no se da cuenta y no es consciente de cuánto daño puede causar por sentirse un poquito superior, a pesar de que nunca se supo”, cerró.

