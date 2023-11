Charlotte Caniggia arremetió sin filtro contra Coti Romero: "Es mala, no la quiere nadie"

Charlotte Caniggia se sinceró con CARAS tras una semana de polémicas. Siempre con esa cuota de desenfado, honestidad brutal y polémica que se volvió su sello, arremetió sin filtro contra Coti Romero, la ex figura de Gran Hermano.

Charlotte se muestra tal cual y dice lo primero que se le cruza por la cabeza. Ese es su juego y así es como, luego de participar en 15 realities televisivos alrededor del mundo, todo un récord, se ganó su lugar en el showbizz internacional y, también, el cariño de la gente.

CHARLOTTE CANIGGIA. FOTO:CARAS

Qué dijo Charlotte Caniggia sobre Coti Romero

“Estoy recontenta de volver al Bailando. Me encanta y me llevo muy bien con Marcelo (Tinelli). Creo que es el cuarto que hago. Tengo ganas de ganarlo”, confiesa la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, quien días atrás fue noticia por su fuerte cruce con Coti Romero, luego de que la ex Gran Hermano y participante del certamen revelara al aire algo que Caniggia le había dicho sobre Zaira Nara en privado, lo que generó la salida de la hermana de Wanda del streaming del concurso.

CHARLOTTE CANIGGIA. FOTO:CARAS

“Coti se hace la viva. No fueron esas palabras las que yo dije. Pero bueno, como quiere fama saca de contexto todo. La charla no fue así. Dije otra cosa, pero no está bueno que ella lo haya expuesto. Coti es una mala persona, la culpa es de ella”, reconoce Charlotte, cuya incursión en los realities suma las cuatro temporadas de “Caniggia libre”, que hizo junto a su hermano Alex para MTV, además de “La Isla de los Famosos”, en Italia, “Gran Hermano VIP”, en España, “Resistiré Chile”, y “Acapulco Shore”, en México, entre otras competencias televisivas como “MasterChef Celebrity”, “El Hotel de los Famosos”, y la que este año la llevó a Nepal, y de la que, admite, volvió más conectada con lo espiritual.

COTI ROMERO. FOTO: INSTAGRAM

"Quizá lo dije, puedo opinar como cualquiera, pero ella lo expuso y estuvo mal. A Coti no la quiere nadie. No es buena gente, es mala, no me han hablado nada bien de ella", concluye Charlotte Caniggia respecto a Coti Romero en diálogo con CARAS, en un imperdible ida y vuelta, en el que habló de todo.

