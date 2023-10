El Bailando 2023 generó muchas polémicas y una de ellas gira alrededor de la renuncia de Zaira Nara al streaming del certamen. Coti Romero dijo una frase desafortunada que tiene como protagonista a Charlotte Caniggia y que molestó a la modelo. Lourdes Sánchez es una participante que lleva muchos años dentro del programa y tuvo una opinión fuerte sobre el conflicto.

Lourdes Sánchez tuvo una fuerte opinión sobre el conflicto entre Coti Romero, Charlotte Caniggia y Zaira Nara

La bailarina visitó "Estamos Okey" y le opinó sobre el conflicto que se dio en la pista: "Para mí, estuvo pésima". “Detrás de cámara, nosotros podemos decir un montón de cosas y te lo digo porque a mí me paso. Lo digo desde la carne propia, cuando Lussich me viralizó unos audios privados, míos que me dejaron supermal porque yo soy re contra boca suelta ¡Fue lo de Laurita! ¡Pero eso no se debía hacer!”, siguió la correntina.

Luego recordó el malentendido que tuvo con Laurita Fernández, en donde explicó que pidió disculpas porque era lo que correspondía, pero que era un audio privado que se le filtró y que era su intimidad.

"No podés ir a repetir lo que por ahí escuchas. Encima, escuchas lo que otra persona dijo. No está bueno y quedó mal haciéndose la picante porque del otro lado está Zaira, que es madre. ¡Mirá si su nena que ya es grande agarra y vé: ‘Mamá llegó por chupar…’ ¡No está bueno!”, cerró Lourdes Sánchez sobre el conflicto en el que estuvo metida Coti Romero y Charlotte Caniggia.

