Charo López confirmó que está de novia con Esteban Lamothe

Esteban Lamothe y Charo López confirmaron su relación. Fue la humorista quien habló por primera vez de su relación con el actor. Este testimonio llegó después que los rumores se dispersaran por todos lados y ellos jugar con la incertidumbre en sus redes sociales.

Es por eso que, Charo López conversó con el periodista Fernando Gatti del portal Ciudad y fue allí donde se animó a confirmar que estaba en pareja con Esteban Lamothe.

"¡Sí, (estoy) re feliz! Obvio. Sino, no estaría saliendo con él", relató con gracia. Por su parte, sobre los rumores que vinculaban a su novio con Ángela Leiva, su compañera de tira, comentó con humor: "Yo qué sé… No sé. Calculo que no sale con Ángela Leiva, je".

Cerca del final, sobre cómo imagina su noviazgo a futuro, Charo cerró: "No sé… Es raro salir con alguien sin pensar que una quiere que la relación crezca. Estamos re bien. Nos reímos mucho y estamos bárbaro".

Esteban Lamothe y Charo López blanquearon su romance en las redes

Después de varias semanas de rumores a los que hicieron oídos sordos, finalmente, Esteban Lamothe y Charo López confirmaron su noviazgo en Instagram.

Tras recibir juntos el 2022 en un campo en Lobos, los actores compartieron fotos el uno del otro en stories con el emoji del corazón al lado del arroba. Una confirmación que no necesito palabras.

María Carolina López Schmalenberger tiene 41 años, es madre de un pequeño de 4 años y es actriz y humorista. Bajo el seudónimo de Charo López es participo de los sketchs de humor de “Cualca”, donde formó una icónica dupla con Malena Pichot. Además, fue parte de “Improcrash!” y de “Morir de Amor”, el unitario protagonizado por Griselda Siciliani para Telefe.

Esteban Lamothe, por su parte, es padre de Luis junto a su ex, Julieta Zylberberg; y a mitad de año cortó su relación de cuatro años con la también actriz Katia Szechtman. Antes de comenzar su romance con Charo, se lo vínculo con Ángela Leiva, su compañera de elenco en “La 1-5/18”.