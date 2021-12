Hace casi dos meses, Esteban Lamothe confirmó que tras cuatro años en pareja con Katia Szechtman, se había separado. “Estamos separados, estoy separado y te doy la primicia", había dicho en diálogo con Mitre Live. Pero hoy parece haber encontrado el amor nuevamente.

“Esto de la separación fue hace un par de semanas. Hay separaciones que duran mucho tiempo. La gente quiere saber si te separaste. No podés transmitir tu separación en vivo. Ella no está acostumbrada a que la encaren, la exposición. No es una piba que esté acostumbrada a eso. No hay nada para contar. No es que estamos con algún famoso o famosa. Es una separación muy triste, nada más”, había agregado.

Lamothe y Katia en tiempos de felicidad.

Antes de que se confimara la ruptura, Lamothe también había sido vinculado con Ángela Leiva, su compañera de elenco en La 1-5/18. Pero, según lo indican las redes sociales y un descubrimiento de Juariu, la persona que lo habría conquistado no fue la cantante sino Charo López, una reconocida humorista del under que ha trabajado numerosas veces con Malena Pichot.

Juariu, descubrió varias coincidencias en las historias de Instagram de ambos. "Ninguna foto juntos, eso me da más sospechas de que quizás aquí hay algo", compartió.

Mirá la investigación. ¿Coinciden, no?

Aseguran que Esteban Lamothe está saliendo con una reconocida humorista.

La presunta novia de Lamothe.

Ángela Leiva y Esteban Lamothe, juntos: aseguran que viven un romance a escondidas

Ángela Leiva y Esteban Lamothe enfrentan nuevos rumores de romance que comenzaron a correr en las últimas horas.

Según informaron en Intrusos, los protagonistas de La 1-5/18 fueron vistos en la noche porteña en un encuentro clandestino. Tal como contó Karina Iavícoli, la parejita se encontró en una fiesta y se fueron juntos a las 3 de la mañana. "Siguen viéndose a escondidas. Alguien los vio en un semáforo", disparó Rodrigo Lussich para completar.

Tiempo atrás, Ángela Leiva se refirió a estas versiones y negó de manera contundente la relación. "Tenemos muy buena onda porque somos compañeros y grabamos ocho horas diarias la novela. Pero la verdad es que Lamothe es un dulce de leche, es un amor y muy buen compañero. Mi corazón ahora está atravesando una separación y soltera y sin apuros. Por el momento, no estoy pensando en el amor”, dijo tiempo atrás en La Academia.

Ángela Leiva y Esteban Lamothe, juntos: aseguran que viven un romance a escondidas.



