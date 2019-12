La emoción de la China Suárez con su hermano Agustín

China Suárez (27) compartió unas postales en su cuenta oficial de Instagram en la que se la puede ver junto a su hermano y su mamá, siendo partícipes de la entrega de premios en la que Agustín Suárez es agasajado en su rubro.

"Cinco años. Jugando con autitos, mirando las tortugas ninjas, ganando y perdiendo partidos de wonderboy en el family game, yendo a la plaza, haciendo amigos, perdiendo las zapatillas, cinco años siendo amado por sus maestras, malcriado por su abuelo materno, cinco años desayunando nesquick con galletitas", comenzó la intérprete de "Raquel" en sus redes sociales.

Luego, la morocha continuó: "Disfrutando del silencio de la casa, cinco años coleccionando canicas, disfrutando de sus juguetes sin tener que compartirlos. Cinco años siendo hijo único. Cinco años de mi vida sin haberte conocido, que suerte el día que nací. 22 años rompiéndote los juguetes, atajándote penales en el arco improvisado en la terraza de Alquitrán".

"Escondiéndote la flauta dulce para no escucharla sonar más, 22 años jugando a titanes en el ring en la cama de mamá y papá. Muchos veranos en la terraza buscando a la Osa Mayor con papá, tomando soda y sin necesitar hablar. Kiwi, Batata, Agu, siento un orgullo tan grande de ser tu hermana menor. Dicen que la familia no se elige, y eso es verdad. Pero si me dieran a elegir, sin ninguna duda me quedaría con ustedes", finalizó la reconocida modelo.