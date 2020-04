Escándalo retro: la China Suárez mantuvo una fuerte pelea con una reconocida cantante

El regreso de Casi Ángeles a la pantalla de Telefe, con motivo de los 30 años de la emisora, generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la ficción de Cris Morena.

Pero a pesar de que la emisión del primer capítulo de la serie dio buenos números al canal, el Instagram Live entre Lali Espósito y Peter Lanzani, protagonistas de la novela, causó un gran revuelo.

El lunes por la noche, los actores recordaron viejos momentos y buenos recuerdos pero también mandaron al frente a la China Suárez, quien también formaba parte del ciclo. Mientras la ex pareja charlaba, el resto de los integrantes de la ficción comentaba desde sus casas y hacían sus aportes a la conversación. Pero alguien recordó un incidente que la mujer de Benjamín Vicuña protagonizó con Amaia Montero, ex líder de La oreja de Van Gogh, y que no la dejó bien parada.

"Amaia Montero borracha", fue el disparador para que Lali cuente la anécdota. "Parece que Amaia Montero estaba, como podemos estar todos en algún momento de la vida, en una fiesta como pasadita en tragos. Se cruzó con la China en un pasillo, en un momento donde la China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. Se la cruzó a Amaia, que estaba en una, en la suya, y a la China no le gustó nada que le choque el hombro. Se armó una tremenda, la terminamos separando", dijo la cantante entre risas.

