La confesión de la China Suárez en medio de la cuarentena

Desde el aislamiento obligatorio, la China Suárez comparte a diario sus actividades y reflexiones junto a sus dos hijas, Rufina y Magnolia.

La diosa difundió un sincero mensaje en el que también contó cuál es la táctica para entretener a sus pequeñas. "Es normal sentirse deprimido, angustiado, asfixiado, con incertidumbre. Personalmente mi nivel de exigencia para conmigo y los demás es muy alto, y me doy cuenta que en este momento de mi vida NO QUEDA OTRA que dejar de exigirme/exigir", expresó en su cuenta de Instagram.

"Veo que otras madres hasta hacen manualidades con los hijxs, inventan juegos, y me siento mal. Yo apenas estoy pudiendo con saber la cantidad de gente que está muriendo en el mundo, los que van a morir, los contagiados, los respiradores que no alcanzan, los médicos sin dormir, sin ver a sus familias, muchas veces sin los insumos suficientes para hacer su trabajo, la gente que vive al día y que si no trabaja, no come", agregó.

Luego, confirmó cuál es la estrategia para entretener a sus niñas. "Sin culpa. Me agoto, paso tablet, pongo peli y dibujitos a cualquier hora Más 11 perritos. Omm", aseguró.

La rubia, que atraviesa estos días junto a Benjamín Vicuña y sus niñas, también subió algunos divertidos videos. "Cuarentena día mil", difundió en uno de sus últimos post en el que muestra a la pequeña Magnolia cuando se cae mientras se corre por el jardín.