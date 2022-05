China Suárez: los motivos por los que le negaron entradas para un recital

La China Suárez está en el centro de la polémica y su romance con Rusherking genera fanáticos y detractores.

Pero en medio de las versiones por este noviazgo, aparecen diversos rumores que involucran a la pareja.

Según contó Estefanía Berardi, la actriz de 30 años quería asistir al recital de Mau y Ricky Montaner en el Movistar Arena pero le dieron las entradas.

“Hace poco tocaron los Montaner y Benjamín Vicuña fue invitado por la marca, al igual que otros famosos más. La China Suárez le escribió a la producción pidiéndole entradas porque quería ir con Rusherking”, contó la panelista de Mañanísima.

“Desde la organización le dijeron que no y aparte le dijeron que iba a estar Benja y a ella no le importaba, quería ir igual. En definitiva, no le dieron las entradas”, agregó la periodista.

El mensaje de la China Suárez

En medio de su blanqueo oficial con Rusherking, la China Suárez le respondió a sus haters sobre las críticas por este romance.

Dispuesta a enfrentar cualquier detractor, la actriz de 30 años demostró que no le tiene miedo a nada y disparó desde su cuenta de Twitter.

"Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual feliz domingoooooo", dijo la actriz en su red social y luego siguió: "2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren. Feliz lunes".

Rusherking, por su parte, también enfrentó a sus detractores y disparó: "Quien se cree la gente para opinar quien puede estar con quien, sean felices y déjense de romper los huevos. Que bien ver a todos mis amigos felices".

Rusherking se sumó al descargo de la China Suárez.