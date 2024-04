La China Suárez y Pampita protagonizaron el escándalo más resonante de la última década.

En diciembre de 2015, la modelo irrumpió en el set de filmación de El hilo rojo y encontró a Benjamín Vicuña, con quien seguía manteniendo relación, en una situación comprometida con la actriz.

Al parecer, la conductora armó un tremendo escándalo que, según versiones, de la China la increpó violentamente.

China Suárez habló en Intrusos sobre el escándalo con Pampita.

En la actualidad, Pampita y la China Suárez mantienen una relación cordial y comparten eventos familiares para preservar la unidad de sus hijos.

Sin embargo, el momento en el que la ex Casi Ángeles contó su verdad, tuvo algunos puntos cuestionables que el público puso en duda.

Qué dijo la China Suárez sobre su encuentro con Pampita en el motorhome

Como si fuera una cadena nacional, la China Suárez dio un exclusivo móvil a Intrusos, en ese momento conducido por Jorge Rial.

Como único medio, el programa de América logró la palabra más buscada que generó gran repercusión mediática. Según los televidentes y usuarios de Twitter en ese entonces, el discurso de la China Suárez tuvo algunos puntos débiles.

"Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal. Me terminaba de comer una palta y entró una persona completamente fuera de sí. Prefiero no dar detalles porque no es lo que me gusta; a mí no me gusta el escándalo. Lo único que tengo que decir es que yo fui agredida verbal y físicamente, que me encantaría no estar contando esto, ni que nada de esto hubiera pasado. fue muy triste, que todavía me cuesta caer, que siento que todavía no, que no me pasó", comenzó su discurso.

China Suárez y Vicuña en El hilo rojo.

Uno de los puntos del discurso de la China Suárez que más fue cuestionado, fue cuando negó su relación con Benjamín Vicuña, que se confirmó meses después. "Quedé metida en un problema que en realidad lo tiene Benjamín con su ex mujer, es un tema de ellos, yo no voy a hablar de su relación, a mí no me importa, dijo y agregó: "Es un compañero que conozco hace dos meses, no es mi novio, y estoy metida en algo, sin comerla ni beberla. Así que eso es todo lo que tengo para decir".