China Suárez: qué fue lo que la conquistó de Armando Mena Navareño

En las últimas horas, Armando Mena Navareño hizo pública una tierna postal donde se observa a la China Suárez sentada a upa suyo, mientras él la abraza, lo que generó dudas sobre cómo comenzó el romance, qué fue lo que los unió, quién los presentó y demás. Detalles que reveló Guido Záffora.

En "Es Por Ahí", Guido Záffora reveló que la persona que presentó a la actriz con su actual novio, fue una figura muy conocida acá en el país, que todo se dio en medio del escándalo del Wandagate, que la tenía a la China Suárez en el ojo de la tormenta, pero aún así, Armando Mena no tenía idea de quién era.

La publicación de Armando Mena Navareño

Según el periodista, el hecho de que Armando Mena no tuviera ni idea de quién era la China Suárez, fue lo que la encantó. "Él no sabía quién era la China. No conocía su carrera. No sabía que ella era muy famosa en la Argentina, y a ella eso le gustó. La impactó. El chico le empezó a preguntar '¿qué hacés de tu vida?'", dijo Záffora.

Evidentemente, la China Suárez se sintió cómoda de poder por fin conocer a alguien que no supiera que ella es famosa en nuestro país y eso le dio la libertad de conocerse sin tapujos, lo que hoy por hoy los llevó a estar juntos sin esconderse, ya que ambos se mostraron públicamente juntos a través de las redes.