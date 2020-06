El repentino cambio de look de la China Suárez en cuarentena

La China Suárez protagonizó un vivo junto a una reconocida maquilladora y dejó admirados a todos sus followers tras revelar que ella misma se hizo el nuevo cambio de look. Así es, la pareja de Benjamín Vicuña no deja de sorprender y se mostró radiante nuevamente con el pelo largo; en la transmisión detalló que no podía esperar a que le crezca de forma natural, así que fue guiada por alguien de confianza para volver al largo.



"No me hallaba con el pelo corto, el embarazo, todo junto no. Probablemente termine rapada pero me siento más yo, qué quieren que les diga. No podía esperar a que me crezca. Lo importante es sentirse bien con una misma y probar y cambiar. Me aburro. Me hice las manos también, en esta cuarentena estoy aprendiendo muchas cosas", expresó la actriz de 28 años en un Instagram Live.

Luego, la mamá de Rufina Cabré y Magnolia Vicuña detalló cómo logró pasar del corto al largo en tan poco tiempo y argumentó que le enviaron las extensiones para que pudiera hacer este inesperado cambio de imagen: "Juanma me lo mandó, me explicó e hicimos Face Time". Lo hizo previo al reestreno de "Argentina, tierra de amor y venganza", el cual se transmitirá por la pantalla del Trece, ficción en la que lo lució así, pero con un rubio más intenso.