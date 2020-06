La China Suárez mostró el ajuar de su bebé en camino

La China Suárez compartió unas grabaciones en las que muestra el ajuar que eligió para el bebé que crece en su vientre y reveló que esta ansiosa por conocer al nuevo integrante de la familia. Con total detalle, la pareja de Benjamín Vicuña filmó cada una de las prendas que seleccionó para esta bienvenida.

"Me muero, miren lo que es esto, no saben lo suavecito que es. Compré todo online. Miren lo que es esto, ¡por favor!. En este lugar le compraba la ropa a Rufi. Todo el ajuar para cuando nazca. Los amo, llegó todo impecable. Esas botitas por favor. Bueno me agarró la ansiedad", expresó la actriz de 28 años en sus redes sociales con total emoción.

El color blanco fue el elegido por la modelo para esta ocasión, lo que despertó las dudas acerca del sexo del bebé, algo que hasta el momento la mamá de Rufina Cabré y Magnolia Vicuña no ha confirmado. Sin embargo, quien reveló que es un varón fue nada más y nada menos que Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana.