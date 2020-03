Se filtró el sexo del bebé de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Está confirmado, la China Suárez y Benjamín Vicuña esperan a su segundo hijo. La noticia viene siendo un rumor, pero hoy Yanina Latorre confirmó el sexo del bebé en camino.

"Último minuto, ¿qué va a tener la China? ¿Qué va a tener Benjamín? ¿Es nene o nena?", dijo Angel de Brito en pleno vivo de "Los Angeles de la Mañana"

"Es todo hermoso. A ella le sale siempre todo redondo. Ella va a ser mamá de un varón", anunció Yanina y agregó: "Todavía no tiene nombre. Apenas lo tenga me lo van a dar. Y es fresco. La ecografía se la hizo esta semana, el sexo no sé si se lo dieron ayer o antes de ayer".

"Se lo comunicó a gente solo muy cercana y justo conozco a uno", cerró la panelista con tu típico tono de voz.

¡Mirá el momentó!