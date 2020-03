El Chino Darín y Úrsula Corberó están en cuarentena

Desde su cuenta oficial de Twitter, el Chino Darín (31) comunicó a todos sus followers que está en cuarentena junto a Úrsula Coberó (30), quien viajó desde Madrid el mártes pasado. Por dicho motivo, decidieron tomar las medidas de prevención, aislarse y asegurar tanto su bienestar como el de las personas de su entorno.

"Estoy en cuarentena preventiva desde hace 4 días con @ursulolita que viajó desde Madrid el Martes. Nos sentimos bien pero seguiremos el protocolo de aislamiento. Me estoy informando mucho y creo que todos deberíamos hacer algo en Argentina. TODOS AHORA. (Abro hilo)", comenzó el actor en sus redes sociales.

Luego continuó: "1- La información que llega de España e Italia es realmente alarmante. El problema es la rápida propagación del virus. Llevamos unos días/semana de ventaja con respecto a ellos y el TIEMPO parece ser la clave para que muera la menor cantidad de gente posible. El momento es AHORA".

"2- Los números oficiales NO son los casos reales. No representan ni un 5% de los afectados reales que andan en la calle. El largo período de incubación hace que los detectemos siempre tarde. Todos podríamos estar infectados ahora mismo sin saberlo. Amigos, vecinos, etc. CUÍDENSE", agregó el reconocido actor.

El hilo siguió y el hijo de Ricardo Darín (63) argumentó respecto a la pandemia: "3- Lo más importante: Cuidemos a los demás. Este virus es un llamado a la solidaridad. Cuidemos a la población vulnerable. No es joda lo que se viene pero depende de nosotros. Organícense, sigan las medidas y tómenselo en serio. Las mejores decisiones se toman con calma".

"4- Concuerdo con las medidas que está tomando el gobierno pero creo que deberían extremarlas cuanto antes. Entiendo los problemas para ponerlas en práctica. La economía es y será un problema de todas maneras. No vamos a zafarnos de esta. Pienso que es mejor prevenir que curar", expresó el galán argentino.

Sin más, expresó contundente: "5- Que no cunda el pánico. No hagan NADA que no sea fundamental. No vayan al médico x cualquier pelotudez. Dejemos lugar a los pacientes graves, son los menos pero sus vidas dependen de la asistencia médica. Seamos solidarios y cuidemos a los mayores! Higiene y aislamiento".

"6- Honremos la odisea que están por encarar nuestros trabajadores de la salud. Esto está pasando ahora. Extremen las medidas y tomen todos los cuidados. No esperes a que te prohiban las cosas. El compromiso es personal y social. Este mensaje va especialmente dirigido a la juventud", dijo la pareja de la española.

Así finalizó: "7- Si te sentís mal, llamá a un médico pero no vayas a guardias y hospitales. Seguí sus indicaciones. Evitá la propagación! Si es leve, lo superás en casa y le dejás un lugar a alguien que si necesita atencion hospitalaria. Le podés salvar la vida a una persona. Gracias".

