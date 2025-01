Tras los rumores de separación entre Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa, en los últimos días trascendió el nombre de quien de ahora en más ocuparía el título de novia en la vida del conductor. Se trata de Chloé Bello, una reconocida modelo argentina que fue la última novia del astro del rock, Gustavo Cerati.

La joven de 37 años ahora se encontraría acaramelada con el ex conductor de ShowMatch. Con este último habrían compartido unos días juntos en la casa que posee la familia Tinelli en Punta del Este, Uruguay. Este jueves 23, la modelo rompió el silencio a partir de ser inquirida por un cronista.

Marcelo Tinelli y Chloé Bello

Chloé Bello habló sobre los rumores de romance con Marcelo Tinelli: “Me pone muy nerviosa”

Recientemente, los rumores sobre una posible relación entre el conductor Marcelo Tinelli y la modelo internacional Chloé Bello comenzaron a cobrar fuerza, especialmente tras su presunta ruptura con Milett después del estreno del reality “Los Tinelli” de Amazon Prime. Fue en la tarde de este jueves que la posible nueva novia del presentador se enfrentó a las cámaras y dio su versión de los hechos ante Puro Show.

La panelista Carolina Molinari, además añadió información de la joven y su vínculo con Marcelo. "Hace tiempo que se conocen, pero retomaron su relación ahora que la de Marcelo con Milett comenzó a diluirse", comentó la periodista. Además, señaló que el conductor invitó a Chloé Bello a Punta del Este, lo que habría dado pie a encuentros dentro de la casa de Tinelli. En la misma línea, desde el panel comentaron que se trata de una exnovia del líder de Soda Stereo.

La actriz, además, había participado en una campaña para la marca de ropa de Micaela, la hija de Marcelo Tinelli con Soledad Aquino, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible cercanía entre ambos desde hace más tiempo.

Chloe Bello y Gustavo Cerati fueron pareja durante cinco meses en 2010.

La modelo fue abordada por “Cosca”, el movilero de Puro Show y, ante su presencia visiblemente nerviosa, protestó su miedo a las cámaras. “¿Qué pasó? Veo cámaras y me asusto”, reaccionó la influencer. Cuando se le preguntó directamente sobre su relación con el conductor, la modelo prefirió no confirmar ni desmentir la información. “No, prefiero hablar de otro tema, de mi vida privada no. No soy de este mundo, en serio. Me pone muy nerviosa”, declaró.

Chloé Bello habló por primera vez sobre los rumores de romance con Marcelo Tinelli. A pesar de que la misma no quiso exponer mayores detalles, habría dado a entender que sí estuvieron juntos en Punta del Este este verano. Tras la presunta ruptura con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli ya habría vuelto a encontrar el amor en la joven treintañera.

C.G