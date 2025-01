Los rumores de separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían confirmado, ya que el conductor se encuentra saliendo con otra celebridad. Se trata de Chloé Bello, la reconocida modelo que estuvo en pareja con Gustavo Cerati. Esta relación habría comenzado en las últimas semanas, pero no fue confirmado por ninguno de los protagonistas. A pesar de eso, la actriz se pronunció al respecto, y se conocieron los detalles.

Desde hace varios meses, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron protagonistas de rumores de separación. La relación de ambos había provocado polémicas entre la familia del conductor, que se pudieron ver en el reality de "Los Tinelli". Sin embargo, en el estreno de la misma, se mostraron a los besos, con cierta tensión entre ellos. Este jueves, en Puro Show, Caro Molinari confirmó esta ruptura y aseguró que el conductor había comenzado a conquistar a Chloé Bello.

Todo habría comenzado cuando Tinelli la invitó, en las últimas semanas, a pasar unos días a Punta del Este. Con Milett ya se habían empezado a distanciarse, por lo que el conductor volvió a conversar con la modelo argentina. Ella había realizado una campaña para la marca de las hijas de Marcelo, por lo que aceptó la propuesta y viajó. "Ella es bellísima, recordemos que es la ex de Gustavo Cerati. Se empiezan a dar estos encuentros en la casa de él, que inclusive no eran a solas", detalló la periodista.

Marcelo Tinelli y Chloé Bello se conocían desde antes, pero la vida los fue distanciando hasta que cada uno tuvo su propia pareja. Finalmente, y de nuevo solteros los dos, se reencontraron. Sin dudarlo, desde el programa, decidieron conversar con la modelo, quien se sorprendió al ver las cámaras. Ante la consulta, ella sentenció: “Prefiero no hablar de mi vida privada. No tengo nada que ver con este mundo, no quiero hablar”.

Chloé Bello no confirmó ni negó la relación con Marcelo Tinelli, mientras que el conductor aún se mantiene en silencio. Los seguidores quedaron sorprendidos ante esta información, ya que el conductor y Milett Figueroa continuaban diciendo que estaban juntos, con cierta tensión entre ambos. Los periodistas y fanáticos esperan conseguir más detalles para completar esta nueva historia de amor con la modelo argentina.

