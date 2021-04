La chocaron en la Panamericana: Valeria Archimó tuvo un accidente

Valeria Archimó sufrió un choque en la Panamericana mientras iba camino a los estudios de Corte y Confección Famosos. La bailarina de 49 años relató cómo fue el episodio que vivió por quedar en medio de otros conductores imprudentes.

"Acabo de vivir el peor susto de mi vida, miren cómo quedó mi auto. Me acaban de chocar en Panamericana. Dos h* de p* que iban corriendo una picada. Sí, corriendo una picada. Un auto negro, y el otro creo que era un auto gris", contó.

Luego, la figura argentina detalló: "Se llevaron puesto un auto rojo que iba por la parte de la derecha, y se me vino de lleno a mí. No saben el susto que me pegué. No tengo nada, no me pasó nada por suerte".

La celebridad tenía que reemplazar a Miriam Lanzoni en la emisión de El Trece tras dar positivo de Coronavirus. En el video que compartió en las stories de su cuenta oficial de Instagram dejó en claro que se encuentra bien.

VF