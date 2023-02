Cinthia Fernández apuntó nuevamente contra Matías Defederico: ''Me debe más de 10 cuotas alimentarias este zángano''

Luego de que Cinthia Fernández realizara un descargo contra Matías Defederico en redes tras acusarlo de estar presente en el primer día de clases de sus hijas, durante esta mañana la panelista apuntó contra su expareja nuevamente y lo destrozó

En Nosotros a la Mañana, Cinthia comenzó diciendo: "Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada. No paga el colegio. No paga la educación de las hijas. Me quitó la obra social hace muchísimos años”.

Y continuó indignada y enojada por la situación con el padre de sus hijas: ‘’Ahora, qué voy a pretender, que me dé la plata de la mitad de lo que corresponde al inicio de clases. Me pasa una cuota de 55 mil pesos".

Cinthia Fernández y sus hijas

"Está hace dos semanas en Córdoba. Se fue tres veces de vacaciones en el varano, tiene un auto de alta gama, está viniendo propiedades... plata tiene. Lo que no tiene ganas es de ponerla. Él me pasa 55 mil pesos y arreglate con las pibas. Son más o menos, 17 lucas por chica. Todo lo pago yo. ¡Me quitó hasta la obra social!", aseguró Cinthia Fernández.

Finalmente comentó cuánto le debe de cuota alimentaria respecto a la crianza de sus hijas: "Me debe más de 10 palos de cuota alimentario este zángano que además se va de vacaciones, vive una vida súper genial. Y, encima, mientras estuvo conmigo fue un tipo violento. Y le dan beneficios en la justicia", cerró la panelista.

D.M