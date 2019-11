Cinthia Fernández asumió la separación con Baclini y reveló que sus hijas lo extrañan

Cinthia Fernández (31) confirmó que está separada de Martín Baclini (36) hace dos meses, pero además detalló que fue él quien la dejó. Los rumores de crisis finalmente se confirmaron y terminaron en esta ruptura momentánea, y no es solamente Cinthia quien padece la situación sino que también sus hijas tras encariñarse más que nunca con el joven.

"La decisión tomó él. Yo no tengo problema en decirlo. No creo que sea definitivo, tenemos que ver qué nos pasa. No vamos a dejar el Bailando. Es nuestro trabajo hoy y tenemos que respetarlo. Nos re ocupamos del sueño. Donamos el sueldo, así que irnos es un poco abandonar a los chicos y no está bueno", reveló la participante del Super Bailando.

Luego, sobre la reacción de sus niñas agregó: "La parte familiar de las nenas es la que más me cuesta. Él quiere, pero como yo no sé lo que va a pasar... Ya cargo con culpa porque cuando empecé la relación, que no la esperaba, tardé medio año en presentarle a las nenas. Ellas preguntan mucho por él".