Cinthia Fernández compartió un video en donde está muy cerca de Martín Baclini

Cinthia Fernández desconcertó a sus fans con una sorpresiva publicación que hizo en sus redes en donde aparece muy cerca de Martín Baclini, su expareja.

Se trata de un videoclip en donde Fernández y Baclini se acercan lentamente como para darse un beso al ritmo de la canción "Ya no te extraño", el hit que lanzó Jimena Barón la semana pasada dedicado a Daniel Osvaldo.

“¿Ya no te extraño Martín Baclini? ¿Vos qué decís Jimena Barón? (Mirá hasta el final y te respondo la pregunta)”, escribió Cinthia junto a la divertida parodia que realizó con el empresario.

“¡Griteeee!”, les contestó Jimena entre los varios comentarios de los seguidores de la angelita que le pedían que se reconcilien.

El tatuaje que Martín Baclini se hizo en honor a Cinthia Fernández

La historia de amor de Cinthia Fernández y Martín Baclini terminó pero el vínculo entre ellos quedó inmortalizado en la piel del empresario.

Según revelaron en LAM, el morocho se realizó un enorme tatuaje en homenaje a la angelita.

"El primer brazo que se hizo Baclini tiene algo de nosotros. Tiene la Estatua de la Libertad, que es nuestro lugar favorito, al que le gusta ir con la mamá y conmigo. Me dijo que para él era muy fuerte este tatuaje porque ese lugar significa mucho para nosotros", contó la panelista de LAM.

"Es una historia re cursi. Ahí me dijo 'te amo'. Nos fuimos de viaje por primera vez. Fue muy especial para nosotros. Me lo dijo no en una estatua sino en un restaurante de Nueva York. No fuimos a la estatua, pero simboliza Nueva York. Es como decir Buenos Aires, el Obelisco", agregó.

VO