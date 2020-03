Cinthia Fernández, sin piedad contra Baclini: "Me encantaría sacarlo del Bailando"

"Estoy un poquito temblando porque no me lo esperaba. Sobre todo la confirmación de parte de él. Creo que no resiste ningún archivo. Y aparte que no haría nada que me lastime o que me traiga dolor. Me dejó dura. Todo lo que él decía no se está cumpliendo. Que se sienta libre para hacer lo que quiera, de hecho lo está haciendo. Yo hubiera llamado. Medio con respeto", comenzó Cinthia Fernández en una nota con Siempre Show tras enterarse que su ex, Martín Baclini participará del Bailando con su nueva novia, Agustina Agazzani.

"Me encantaría sacarlo del Bailando. Estoy asimilando ese video de ellos bailando. Soy muy orgullosa. Yo necesito laburar, porque ellos van a estar y yo no. Tengo mucha bronca", dijo muy sincera sobre la situación.

Luego cerró a pura ironía: "Ellos que hagan su circo y cuiden su jardincito. Mi problema es con él (...) ¡Y qué bailen re bien , eh!".