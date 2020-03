Duro revés para Cinthia: confirmaron quién será la pareja de Baclini en el Bailando

La historia entre Cinthia Fernández y Martín Baclini se convirtió en un verdadero culebrón que esta tarde sumó un nuevo y jugoso episodio.

Según informó Ángel de Brito, el empresario se sumará este 2020 al Bailando con Agustina Agazzani, señalada como la nueva pareja del morocho.

"Bienvenidos Martín Baclini y Agus Agazzani al Bailando", escribió el periodista en su cuenta de Twitter y luego agregó: "También está convocada @cinthifernandez pero todavía no aceptó, sólo se reunió".

También está convocada @cinthifernandez pero todavía no aceptó, sólo se reunió #Bailando2020 https://t.co/3EGflWp1XK — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 10, 2020

Durante estas semanas, el rumor de romance entre la modelo y el ex de Fernández creció con fuerza aunque los protagonistas insisten en que los une nada más que una amistad.

Cinthia, por su parte, se expresó al respecto y aseguró que no esta noticia le provocó mucha tristeza. "No me corresponde hablar a mí sobre su nueva relación, que hable él. Si hablo soy una despechada o una resentida. Él ahora es una persona famosa, que hablen él o ella, no la conozco a la chica", dijo la bailarina en LAM.

"A mí lo que no me gusta es que me usen, me pareció innecesario el posteo de ella diciendo 'nos tenemos ganas'. Soy re frontal, dije que estoy enamorada y que estoy haciendo un duelo, esto me cuesta como le costaría a cualquiera que ve a su ex pareja con otra persona", señaló.