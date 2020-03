¡Patadas e insultos! Cinthia Fernández fue protagonista de un escándalo en el colegio de sus hijas

A días de comenzar las clases Cinthia Fernández fue protagonista de un tremendo escándalo en el colegio de sus hijas.

“Protagonizó un escándalo en el colegio donde van sus hijas. A Cinthia le habían avisado que una de sus hijas no se sentía bien, y llegó al colegio en su camioneta de la forma que pudo cuando había otra mamá que quería sacar el auto para irse", aseguró Carlos Monti en Canal 9.

"Ahí se produjo una discusión muy violenta, a los gritos. Parece que Cinthia se le fue al humo a la madre, la empezó a insultar, a golpear y patear la puerta del auto de la mujer. El escándalo fue tal que intervino un policía para tratar de calmar a Cinthia, porque estaba fuera de sí, porque encima fue delante de sus hijos. Cinthia llegó dos horas después del llamado del colegio”, señaló el periodista en el programa "Confrontados".

Más tarde, la balarina rompió el silencio y relato como fue la situación: “Ante todo, no demoré dos horas como dijeron. Llegué en 10 minutos porque en ese momento estaba en mi casa. Me llamaron del colegio porque Bella estaba descompuesta, estaba con vómitos y se había quedado dormida".

“Cuando llegué estacioné donde se ponen los autos en caso de emergencia, al lado de una ambulancia entre unos conos. Entonces, cuando fui a buscar a mi hija, una madre me dijo de todo, pero porque era yo ya que no obstruí ningún paso. Me dijo ‘esta pu… de mier.. que estaciona donde quiere. Este tipo de situaciones las tengo todo el tiempo, me atacan a propósito por ser de la tele”, se defendió en un mano a mano con Ciudad.com

“Ella habrá pensado que estacioné ahí por privilegios, entonces me dijo una sarta de guarangadas que no me gustó. Entonces, cargué a la nena en el auto, estacioné al lado de la camioneta de la mujer que me insultó y le golpeé fuerte el vidrio. Le dije ‘bajate, vení y arreglamos las cosas, no me vas a insultar gratis. Estacioné ahí porque tengo a mi hija atrás descompuesta’. Además, tenía que salir con las otras nenas, y las tres mochilas, era una urgencia”, finalizó enojada.