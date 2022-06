Cinthia Fernández filmó a Matías Defederico para desmentir los dichos de su suegra: "Tiene miedo"

Ani Francino, la mamá de Matías Defederico estuvo en "A La Tarde", donde reveló que su hijo llora todo el día por las cosas que hace Cinthia Fernández en su contra. La mujer aseguró que el exfutbolista tiene miedo de que le pongan una cautelar y por eso no está cumpliendo con el régimen de visitas.

Cinthia Fernández cansada de que se digan mentiras, tomó cartas en el asunto. Hoy, como todos los sábados, las hijas mayores de la bailarina van a fútbol, actividad que su papá no se pierde de ver. Al llegar al lugar donde Charis y Bella estaban jugando un partido, la panelista de "Momento D" filmó a Matías Defederico sentado en el pasto viéndolas jugar.

Cinthia Fernández junto a sus tres hijas.

La artista compartió el video en las historias de su cuenta oficial de Instagram y al filmar el padre de sus hijas, expresó: "Se supone que tiene miedo a una cautelar según la mamita, y se acerca a dos metros, ¿no?. Increíble, sos una mentira".

Como si eso fuera poco, Cinthia Fernández escribió: "La primera mentira. Tiene miedo el nene de la mamá? No era que no ve a sus hijas por una cautelar que respeta a rajatabla, que según su abogada le dijo que haga eso?".

Cinthia Fernández mostró el documento que demuestra que no hay cautelar en provincia

A través de las redes, Cinthia Fernández publicó el papel que rectifica que lo que dijo la madre del exfutbolista es mentira. En el documento se lee: "La prohibición de acercamiento a su persona por parte del imputado, fue dispuesta a un radio no menor de 300 metros en cualquier lugar donde se encuentre en el ámbito de esta ciudad".

El texto aclara: "Por lo tanto, no existe impedimento alguno respecto a que el Sr. Defederico ingrese al domicilio de la Sra. Fernández en el barrio Los Aromos, provincia de Buenos Aires, a fin de que retire o deje a las hijas que tienen en común, siempre y cuando se respete el impedimento de contacto con la nombrada".

La publicación de Cinthia Fernández.

Por lo que Cinthia Fernández expuso: "No hay impedimento en provincia, por ende jamás estuvo impedido. Sin embargo, jodió. Este papel no es trucho, lo dispuso un juez para tirar abajo la mentira de impedimento de su hijo y para evitar que mis hijas caminaran 6 cuadras por capricho".

Para terminar, Cinthia Fernández se dirigió directamente a su exsuegra: "Señora si se sienta en la televisión, no diga que su hijo no ve a sus hijas por miedo a una cautelar que no corre en esta jurisdicción y no impide el contacto con sus hijas. No las ve porque es la calidad de padre que demuestra".