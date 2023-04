La mediática Cinthia Fernández, quien semanas atrás tuvo un problema con su vecina del barrio privado en el que vive, por la agresión que tuvo con un gas pimienta. La noche del martes Leila, la vecina estuvo en un móvil por LAM donde tuvo su oportunidad de contar todo lo que había pasado en el cumpleaños de su hija. Ahora bien, la panelista sigue con su puerta rota y se enojó con el programa de su amigo Ángel de Brito menifestando lo traicionada que se sintió.

“Ayer estaba enojada. Me parece una paparruchada lo de esta mina”, comenzó diciendo Cinthia al cronista Alejandro Costelo. “No me gusta estar peleada con Ángel. No estoy peleada en realidad, no quiero que se enoje. A veces soy muy sensible y mezclo todo”, comentó la panelista sobre el extenso mensaje que le escribió a Ángel de Brito. Luego, volvió a remarcar que su vecina cometió varias infracciones la vecina sobre la fiesta. Además, no solo relató nuevamente lo sucedido esa noche en barrio privado, sino que manifestó no estar arrepentida: “Yo defendí a mi familia y lo volvería hacer. No estoy arrepentida”.

Cinthia Fernández vs Andrea Taboada

Las panelistas tuvieron una charla íntima luego de todo lo sucedido por el gas pimienta gate de Cinthia Fernández y Leila, la vecina. Andrea Taboada dijo: “Yo no me burlo, eh! Hablé con Cinthia Fernández el fin de semana, nos mandamos un par de mensajes que no vamos a revelar…”, quien respondió las críticas de su ex compañera. Si bien, el conductor Ángel de Brito le pidió que revelara los audios, ella se negó.

Andrea Taboada responde a Cinthia Fernández por las críticas: “Yo no me burlo, ¡eh!”

Luego, agregó: “Yo no tengo nada contra Cinthia y menos contra las hijas”. Y continuó: “Yo entiendo el susto de Cinthia y la angustia de las nenas, acá hay niños de por medio, pero acá me remito a las denuncias que no fueron solo a la policía". Luego, dejó en claro que ella tiene cariño con la ex angelita, pero que se mantiene firme con su pensamiento sobre las denuncias que hay sobre el caso que se hicieron públicas y apelando a un trato periodístico de la información.

J.M