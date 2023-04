Las diferencias entre Cinthia Fernández con sus vecinos sigue en escala y ahora la pelea sigue fuerte con Andrea Taboada, quien le respondió a las críticas. “Yo no me burlo, eh! Hablé con Cinthia Fernández el fin de semana, nos mandamos un par de mensajes que no vamos a revelar…”, dijo la angelita y replicó ante la insistencia de Ángel de Brito que publicara los audios. “¡No puedo hacerlo!”.

“Yo no tengo nada contra Cinthia y menos contra las hijas”, comentó la periodista y agregó: “Yo entiendo el susto de Cinthia y la angustia de las nenas, acá hay niños de por medio, pero acá me remito a las denuncias que no fueron solo a la policía".

Andrea Taboada.

Taboada aclaró que le tiene cariño a Cinthia, su excompañera de piso, pero fue firme en decir que al leer todas las denuncias, ya ratificadas, fue que las hizo públicas, apelando a un trato periodístico de la información.

Yanina Latorre sobre la pelea de Cinthia Fernández con Andrea Taboada

Yanina Latorre es una fiel defensora de Cinthia Fernández porque conoce su lucha y su esfuerzo. En medio de la explicaciones que Andrea Taboada daba sobre sus diferencias con la exangelita, Yanina dio su apunte.

Cinthia Fernández.

“Cinthia sintió que Andrea, en vez de estar de su lado, estaba del otro lado”, comentó Yanina Latorre en defensa de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández volvió a apuntar contra la angelita y dijo: «Taboada me trato de loco. “Es una locura lo que hizo. Que la tortita de 15. ¡Vayanse a cag**! ¿Qué tortita de 15 me estás hablando?».

S.A.