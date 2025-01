La tensa relación entre Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana, expareja de Roberto Castillo, continúa generando controversia en las redes sociales. En una reciente intervención en su cuenta de Instagram, la bailarina respondió sin filtros a los comentarios de sus seguidores, dejando al descubierto una serie de acusaciones contra la arquitecta.

Daniela Vera Fontana además cobró reconocimiento tras su primer cruce con la panelista cuando la trató de “hueca” alegando que “no podría finalizar una carrera universitaria”. La mediática movilizada por los dichos de la expareja del letrado comenzó una guerra sin fin. En las últimas horas y mediante una pregunta de una seguidora suya expuso los malos tratos que recibió de la ex de Castillo.

Se reaviva la guerra entre Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana

Cinthia Fernández lanzó un fuerte comunicado contra Daniela Vera Fontana, la expareja de Roberto Castillo

La polémica resurgió cuando una seguidora le preguntó a Cinthia cómo lidiaba con las constantes críticas de la ex de su novio. De manera tajante, la bailarina respondió: “Que se vaya con los lobos marinos y no rompa más”, dejando clara su postura respecto a no querer acercar posiciones ni tener ningún tipo de contacto con ella.

Cinthia Fernández en Instagram

Sin embargo, lo que realmente hizo que la modelo desatase su ira contra Daniela fue la pregunta de Milagros Gallardo, una de sus 6,3 seguidoras. Esta última se preguntaba si la expareja de Roberto Castillo pretendía aún estar en buenos términos después de haberla insultado públicamente en sus redes sociales en un primer momento. A raíz de esto Cinthia recordó varios episodios conflictivos con Daniela Vera Fontana y decidió sacarlos a la luz este jueves por la tarde.

Cinthia Fernández en Instagram

A través de un extenso mensaje, la bailarina detalló: “¿La misma que golpeó el vidrio de mi camioneta delante de sus hijas para provocarme? ¿La misma que me acusa de maltrato a menores, me denigra siempre que puede en todo su tiempo al diario que tiene, se burla de mí por no tener un título y ella lo tiene juntando polvo, porque trabaja de cómoda y mantenida con el verso de maternar?”, escribió Fernández, mostrando su molestia.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Cinthia Fernández a pesar de lidiar con presuntos constantes malos tratos de la arquitecta, decidió hacer público su pesar ante sus seguidores. Actualmente la modelo se encuentra en un muy buen momento de su vida junto a su pareja Roberto Castillo con quien convive junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca producto de su relación con el exfutbolista Matías Defederico. Cinthia Fernández puso sobre la mesa su conflicto con Daniela Vera Fontana y se desquitó con un extenso comunicado en redes.

