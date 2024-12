La modelo e influencer, Cinthia Fernández, es una mujer muy activa en las redes sociales y cotidianamente comparte contenido frente a más de seis millones de seguidores de personas que aguardan por ver sus historias o publicaciones. Sin dudas que es un año muy positivo por seguir compartiendo la vida con sus descendientes pero también por haberse enamorado nuevamente y mostrarse muy apegada a Roberto Castillo, abogado de vasta trayectoria.

La interacción que mantiene con sus followers de Instagram es tal que recientemente tomó la decisión de revelar una experiencia paranormal que le tocó vivir acompaña de sus hijas y que la marcó mucho.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

La experiencia paranormal de Cinthia Fernández y sus hijas

Actualmente, las redes sociales y las diferentes plataformas digitales le permiten a las diversas celebridades trabajar y tener un contacto frecuente con las personas que los siguen o que son sus fanáticas. Además, pueden realizar canjes y promocionar sus proyectos personales y laborales. Por ejemplo, en Instagram Cinthia Fernández es una mujer muy activa y sube posteos a diarios en donde se graba hablando y contando parte de sus días.

Reciente la expareja de Matías Defederico se encargó de contar la terrible historia paranormal que le tocó vivir en un sala de escape junto a sus herederas. "Teníamos que hacer un par de compras en Escobar, Fran me dijo que quería ir al baño y fuimos al local”, comenzó diciendo.

Cinthia Fernández y dos de sus hijas.

Posteriormente, hizo referencia a que su idea era grabar una vez se dé el ingreso a la sala para compartir el contenido junto a sus seguidores. "Llegué a la sala en la que se juega a la ouija con un tablero, cuando toco la puerta se empezó a abrir sola. Hacía un ruido espeluznante”, reveló. En este sentido, brindó más precisiones y comentó: "Lo cuento y me da piel de gallina. No había viento ni nada. Atrás tampoco había nadie”.

Cinthia Fernández no estaba sola, contaba con la compañía de sus hijas. En consonancia con esto, manifestó: “¿Por qué se abre sola? ¡La con... de la lora!”, se la escucha gritar a Cinthia en el video. '¡Chicas!'". Los videos que pudo captar la modelo sorprendieron y atemorizaron a sus followers, los cuales le recomendaron que no se tome cómicamente lo acontecido debido a que jugar con una ouija no es recomendable, no es un juego para niños y consulte a especialistas. De esta manera, la reconocida modelo compartió con sus seguidores de Instagram la temible vivencia que pasó en una sala de escape junto a sus hijas.

BL