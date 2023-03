Cinthia Fernández le contó a sus seguidores qué le regaló a Martín Baclini para su cumpleaños: "Para su meditación"

Días pasados, Cinthia Fernández hizo público que Martín Baclini la había visitado y le sugirió a los seguidores que le vayan a preguntar qué le había regalado con motivo de su cumpleaños.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor quiso saber cuál fue el presente que recibió el empresario por parte de su expareja. Sin nada que esconder, Cinthia Fernández publicó un video en sus historias mostrando qué le regaló.

Cinthia Fernández y Martín Baclini cuando estaban en pareja.

"Como tiene todo, me pareció original para su meditación regalarle la luz de universo igual a la de las nenas", expresó la artista con la imagen que se puede observar en el cuarto de sus hijas cuando enciende la excéntrica lámpara.

Hasta el momento, Martín Baclini no se manifestó al respecto, pero teniendo en cuenta la confianza que tienen y lo mucho que se conocen, es más que seguro que Cinthia le dio en la tecla a la hora de elegir el regalo para su exnovio.

Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico

En diálogo con "Nosotros a la Mañana", la artista sentenció: "Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada. No paga el colegio. No paga la educación de las hijas. Me quitó la obra social hace muchísimos años".

Y continuó indignada y enojada por la situación con el padre de sus hijas: "Ahora, qué voy a pretender, que me dé la plata de la mitad de lo que corresponde al inicio de clases. Me pasa una cuota de 55 mil pesos".