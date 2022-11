Cinthia Fernández le dedicó un mensaje a Martín Baclini: "Me dejó..."

Cinthia Fernández subió un desopilante mensaje dirigido a Martín Baclini.

La panelista de Momento D contó una anécdota en la que el empresario rosarino la dejó plantada, por lo que la escrachó en redes sociales.

"Estoy abajo de la casa de Baclini, ustedes dirán que nos vamos a ver, a reencontrar, no. El señor me dijo que tenía mucho sueño, se hizo masajes", contó Cinthia Fernández sobre el encuentro fallido con su ex.

"Yo tenía que pasar a buscar unas cosas que le encargué, unos cargadores de las niñas. Me dejó la bolsa en el bar de la esquina y arreglate. Un copado el ex", disparó.

Las razones por las que Martín Baclini no quiere volver con Cinthia Fernández

A pesar de que pasaron muchos años de la separación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini, la panelista no pierde las esperanzas y no tiene pruritos a la hora de admitir que sigue enamorada de él.

Sin embargo, hace tiempo confirmó por qué el empresario no quiere retomar la pareja. “Porque quiere estar libre y sin compromisos”, contestó Cinthia en un ida y vuelta con sus seguidores.

En marzo de este año se habían generado algunos rumores de un supuesto regreso de los dos. CARAS le consultó al empresario y negó que así fuera, reiterando así, que el vínculo con ella y las niñas, es muy sano. “Hace mucho tiempo nos separamos y estamos muy bien así, el vínculo con las nenas es muy lindo y muy sano”.