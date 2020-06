Cinthia Fernández analiza posible candidatura a diputada

Por estas horas, una noticia bomba sacudió al mundo del espectáculo con la novedad de que Cinthia Fernández evalúa la posibilidad de postularse como diputada nacional. Ella misma lo confirmó en un vivo de Instagram de Ángel De Brito.

De acuerdo a lo que explicaron, la panelista habría recibido una invitación del partido de Amalia Granata para formar parte de las próximas elecciones como candidata a diputada. “Paso del hilo dental a hacer política, ¿por qué no? Yo estoy con Amalia, en el mismo partido de ella”, reveló Cinthia en el vivo con Ángel.

Continuando la charla, Fernández se sinceró sobre la posibilidad y aseguró: “Si me interesa sí, si no no. A las puteadas estoy acostumbrada”, dijo después de que De Brito le advirtiera sobre posibles críticas.

¡Mirá!