Cinthia Fernández reveló días atrás que debía realizarse una intervención quirírgica íntima para poder quitarse el DIU que no solo se le venció, sino que también lo tenía "incrustado" y eso le provocó sangrado durante un mes.

Finalmente, llegó el día de la cirugía y Cinthia Fernández le contó a sus seguidores cómo vivió el proceso del que estuvo ocupándose en los últimos días.

La publicación de Cinthia Fernández.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia compartió imágenes que se tomó antes de ser llevada al quirófano. En las mismas se la ve con la bata y el gorro que le colocaron en la clínica cuando tuvo que prepararse para la intervención.

"Hoy estuve bien cagada, pero salió todo bien", expresó la bailarina que horas más tarde se mostró más relajada y descansando en la comodidad de su hogar. Donde también admitió que no le prestó mucha atención a su teléfono, ya que estaba enfocada en su recuparación.

La publicación de Cinthia Fernández.

El agradecimiento de Cinthia Fernández

"Gracias por su cariño! Y para los que se lamentan que no me haya pasado nada, o que no estiré la pata, también un besito en la (ultima foto)", agregó Cinthia haciendo referencia a la última postal en la que mostró su cola.

De esta forma, Cinthia Fernández le agregó un toque de humor a una situación que la tenía preocupada y afortunadamente pudo resolver a tiempo.