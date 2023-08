Este fin de semana, el Kun Agüero reveló en su cuenta oficial de Twitter que se separó de Sofía Calzetti tras cuatro años de relación. El exfutbolista decidió confesarlo cuando le contestó a una seguidora si se iba a casar: "Je no, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada".

La encargada de revelar más detalles sobre la inesperada separación fue Pochi de Gossipeame, que suele subir información para que sus seguidores estén al tanto de todo lo que sucede en el medio.

El Kun Agüero anunció su separación en Twitter.

"Me contaron que él es muuuuy celoso... Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición. Sofía está en Miami con la madre en la casa del Kun. Según me cuentan, él podría estar yéndose a Europa. Me da que tienen muchas discusiones, enojos, se dejan de seguir, se vuelven a seguir, pero se les pasa", escribió Pochi en sus historias de Instagram.

La historia de Pochi.

Ahora, la que decidió compartir su fuerte opinión fue Cinthia Fernández, que fue botinera cuando salió con Matías Defederico, con quien protagonizó una escandalosa separación.

¿Qué dijo Cinthia Fernández sobre la separación?

Lo primero que expresó la panelista es que para ella la pareja va a terminar volviendo: "Son celos. Para mí van a volver. Me gustaba la pareja que hacen. Ella fue una piba madura a pesar de la edad. Supo aceptar a su hijo, convivir, habló bien de Gianinna (Maradona). Me parece que nunca hubo un conflicto".

Luego, Fernández empatizó con Sofía y reveló que es difícil lidiar con el machismo: "Me parece que la separación pasa por peleas bobas que van desgastando y es difícil soportar el machismo que maneja el fútbol, en todas sus generalidades", y agregó: "Vas a la cancha y la mina tiene la culpa si el futbolista jugó mal. Dicen 'le quitaste las piernas'. O dicen 'tu jermu te hizo cornudo. Hacele un ADN a los pibes porque no son tuyos'".

Por último, y dejando en claro que para ella no hubo un tercero en discordia, Cinthia Fernández cerró: "Vos tenés la culpa de todo. Ahora, no se fijan en que ellos andan de farra, y no estoy hablando del Kun Agüero. Estoy hablando de generalidades de ese mundo. La mina siempre tiene la culpa y ellos manejan un machismo que es difícil de aguantar en la convivencia".

J.C.C