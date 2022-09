Cinthia Fernández reveló por qué Matías Defederico no ve a sus hijas

Cinthia Fernández está atravesando un cuadro gripal que la dejó de cama con medicación y reposo. La bailarina está acostumbrada a estar muy ocupada con todas las actividades de sus hijas y laborales por lo que aprovechó el tiempo "libre" para interactuar con sus seguidores.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Cinthia Fernández se comunicó con los fans. Una de las preguntas fue por qué Matías Defederico no ve a sus hijas en este momento, por lo que la artista aprovechó para explicar cuál es la situación actual.

La postal de Cinthia Fernández haciendo reposo.

"Aún aguardamos la respuesta a la propuesta que le hicimos con mi abogado a su abogada, para agilizar rápido y que las pueda ver, pero...cri cri, no recibimos devolución del otro lado, asique esperar al juzgado, no queda otra. Ojalá responda y se agilice todo", expresó la panelista de "Momento D" en sus redes.

De esa forma, Cinthia dejó en evidencia que de su parte ya hizo lo que estaba a su alcance para agilizar el trámite y que el exfutbolista retome el contacto con sus hijas, pero no hubo respuesta de Defederico y por eso todavía no se resuelve.

La respuesta de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández aclaró que no tiene Coronavirus

Como era de esperarse, la mamá de Charis, Bella y Fran recibió muchos mensajes diciéndole que se haga un hisopado porque su cuadro gripal podría ser en realidad Coronavirus, por lo que la bailarina aclaró que no es covid.

"Para los que me preguntan si no es covid, no, ya me hice un test asique por suerte NO. 'Bruta gripe' como dijo el doctor", aclaró Cinthia junto a la imagen del resultado negativo del test.