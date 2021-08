Soltera codiciada y una de las mujeres más deseadas de la Argentina, Cinthia Fernández contó que no rehizo su vida amorosa y sañaló a Martín Baclini como una de las razones por las cuales no está en pareja ni busca estarlo. Ella no quiere reconciliarse con él, pero admitió que le da "cosa" salir con otra persona y que siente que le faltaría el respeto.

"En algún punto me pasa que no podría estar en pareja porque me da cosa algo por Martín todavía. Es re loco lo que estoy diciendo, pero siento que le faltaría el respeto", dijo a corazón abierto en "Los Ángeles a la Mañana" mientras hablaba con sus compañeras angelitas. Ademas reveló que un pretendiente la invita a salir pero que aún ella no se siente preparada.

"Hay una persona que conozco, me parece re buena persona, y me dijo 'yo me aguantaría todo el combo', pero no es eso. Pero quizás no me atrae, no tengo ganas, no estoy en tiempo", dijo.

Sobre su ex aseguró: "Como pareja funcionamos súper bien, pero él no puede tener esa vida porque no maduró. Es inmaduro. No es compatible más allá de mis hijas", afirmó.

Cinthia Fernández sorprendió al revelar por qué no acepta citas.

El pedido de Martín Baclini a Cinthia Fernández: “Que haga lo que quiera, que se case, que tenga hijos pero yo quiero estar”

La historia entre Cinthia Fernández y Martín Baclini parece tener un nuevo capítulo, lejos de la historia de amor que los unió. Es que el empresario rosarino blanqueó, durante una charla con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", que le gustaría seguir formando parte de la vida de su ex.

"Extraño la vida con Cinthia Fernández porque es el estado más lindo. Solamente ella y yo sabemos lo que vivimos", comenzó diciendo.

Ahondando sobre la relación que actualmente los une, Baclini reveló que el clásico de Diego Torres, "Déjame Estar", le recuerda a su ex y refuerza su pedido de estar presente en su vida más allá de la separación. "Yo veo la vida con tanto amor que a veces no distingo que es mi ex pareja… El tipo del que habla la canción es un tipo que quiere estar con ella. Que haga lo que quiera, que se case, que tenga hijos, pero yo quiero estar”, agregró, repasando algunas frases de la canción.

Sobre su relación con Charis, Bella y Francesca, las hijas de la panelista de "LAM" y Matías Defederico, el empresario rosario habló sin vueltas. “Dependo siempre de Cinthia para verlas. Pero ella es muy correcta en ese punto porque siempre me dice 'seguí la relación con mis hijas, ellas te aman'. Entonces, es muy fuerte. Cinthia me ha planteado cosas muy fuertes…Me dijo con mucho amor y respeto, 'pase lo que pase, no dejes de estar con sus hijas'”, confesó.

FL