El pedido de Martín Baclini a Cinthia Fernández: “Que haga lo que quiera, que se case, que tenga hijos pero yo quiero estar”

La historia entre Cinthia Fernández y Martín Baclini parece tener un nuevo capítulo, lejos de la historia de amor que los unió. Es que el empresario rosarino blanqueó, durante una charla con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", que le gustaría seguir formando parte de la vida de su ex.

"Extraño la vida con Cinthia Fernández porque es el estado más lindo. Solamente ella y yo sabemos lo que vivimos", comenzó diciendo.

Ahondando sobre la relación que actualmente los une, Baclini reveló que el clásico de Diego Torres, "Déjame Estar", le recuerda a su ex y refuerza su pedido de estar presente en su vida más allá de la separación. "Yo veo la vida con tanto amor que a veces no distingo que es mi ex pareja… El tipo del que habla la canción es un tipo que quiere estar con ella. Que haga lo que quiera, que se case, que tenga hijos, pero yo quiero estar”, agregró, repasando algunas frases de la canción.

Sobre su relación con Charis, Bella y Francesca, las hijas de la panelista de "LAM" y Matías Defederico, el empresario rosario habló sin vueltas. “Dependo siempre de Cinthia para verlas. Pero ella es muy correcta en ese punto porque siempre me dice 'seguí la relación con mis hijas, ellas te aman'. Entonces, es muy fuerte. Cinthia me ha planteado cosas muy fuertes…Me dijo con mucho amor y respeto, 'pase lo que pase, no dejes de estar con sus hijas'”, confesó.

Cinthia Fernández hizo oficial su candidatura a diputada

Ayer por la noche mediante un tweet con un enlace a su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández oficializó su pre candidatura a diputada por la Provincia de Buenos Aires por el partido "Unite" y esta mañana en "Los Ángeles a la Mañana" dio la noticia públicamente ante la pregunta de Ángel de Brito quien dijo que tiene una futura política en su panel de angelitas.

"Ya firmé, esta todo a contra reloj soy precandidata. Voy enfocada ahí en los problemas de las mujeres porque el que mucho abarca poco aprieta. No tengo formación política y me voy a dedicar a lo que le pasa a las mujeres. Leí muchas cartas de mujeres que pasan por eso (problemas económicos con sus exmaridos y demás temas que involucran a las mujeres). Lo planteamos con Wanda una vez acá, ella me empujó a encarar la política. Cuando me lo plantearon dije no sé y después pensé que puedo cambiar algo. Hay gente que se que se me cagan de risa pero no me importa", dijo Cinthia apenas comenzó el programa.